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НовостиОбщество13 марта 2023 4:59

Жители Красноярска могут выиграть 100 тысяч рублей на озеленение двора

Прием заявок на получение гранта начнется 15 марта
Татьяна ИЛЬИНА
Жители Красноярска могут выиграть грант за озеленение двора

Жители Красноярска могут выиграть грант за озеленение двора

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 15 марта начнут принимать заявки от участников конкурса «Лучшая концепция озеленения – 2023». Авторы лучших идей смогут получить по 100 тысяч рублей на их реализацию, сообщает администрация города.

Чтобы оформить заявку, надо подготовить пакет документов и придумать, как преобразится двор. Идею можно предложить в любом виде: нарисовать от руки или в профессиональной программе и согласовать с управляющей компанией.

Подать заявку можно до 15 апреля. Главной целью конкурса является поиск новых решений для озеленения дворов и увеличение количества необычных зеленых территорий.

В прошлом году заявки подали жители 151 двора.