Жители Красноярска могут выиграть 100 тысяч рублей на озеленение двора

Жители Красноярска могут выиграть грант за озеленение двора Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 15 марта начнут принимать заявки от участников конкурса «Лучшая концепция озеленения – 2023». Авторы лучших идей смогут получить по 100 тысяч рублей на их реализацию, сообщает администрация города.

Чтобы оформить заявку, надо подготовить пакет документов и придумать, как преобразится двор. Идею можно предложить в любом виде: нарисовать от руки или в профессиональной программе и согласовать с управляющей компанией.

Подать заявку можно до 15 апреля. Главной целью конкурса является поиск новых решений для озеленения дворов и увеличение количества необычных зеленых территорий.

В прошлом году заявки подали жители 151 двора.