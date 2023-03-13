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НовостиПроисшествия13 марта 2023 4:25

В красноярском Солнечном группа подростков угрожала мужчине ножом

Очевидцы представили разные версии
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: vk.com/kras_sunny

Фото: vk.com/kras_sunny

12 марта в Солнечном группа подростков вступила в конфликт с мужчиной. Полиция проводит проверку.

Днем около десяти подростков решили зайти в подъезд многоэтажки на 60 лет образования СССР. Однако внутрь их не впустил жилец, который попытался прогнать компанию. В итоге один из ребят достал нож, после чего подростки все же ушли.

Одни очевидцы оправдывают школьников. По их словам, мужчина был пьян и сам первый начал угрожать подросткам, и даже хотел подраться с одним из них, а парень продемонстрировал нож, чтоб припугнуть нетрезвого человека.

Другие же уверены, что дети в принципе не имеют права ходить с ножами, да еще и заходить в чужие подъезды. Так или иначе, в дело вмешалась полиция. Сейчас проводится проверка.