В Красноярске 18-летняя девушка села в машину к знакомому и пропала. Фото: t.me/PPDKRSK24

В Красноярске с 10 марта разыскивают 18-летнюю Шоиру Арипбаеву. Об этом сообщает Поиск пропавших детей – Красноярск.

Девушка ушла из дома на Ольховой, 6 в Солнечном в 21:00 часов. На связь не выходила. Предположительно она села в машину Лада Гранта с номеру К924РА к своему знакомому по имени Нурбек.

Шоира была одета в черную куртку, черные штаны и черные ботинки. Рост – около 160-165 сантиметров, среднего телосложения. Волосы черные и прямые.