Житель Саяногорска насмерть забил свою подругу Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель хакасского города Саяногорска насмерть забил свою подругу. Произошло это более года назад, в январе 2022-го. Как установлено в ходе судебного заседания, у 29-летнего мужчины произошла ссора с 19-летней девушкой. Не в состоянии контролировать себя, он накинулся на нее с кулаками и начал избивать, не разбирая, куда бъет и с какой силой. В результате потерпевшая скончалась на месте.

Свою вину подсудимый никак не хотел признавать, выдвигал различные версии случившегося. Но все доказательства были против него. В результате суд вынес ему наказание – 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также судом с подсудимого взыскана компенсация морального вреда и материальный ущерб на сумму свыше 2 миллиона рублей. Приговор суда пока еще не вступил в законную силу, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской прокуратуры.