Красноярский ансамбль танца Сибири отправляется на гастроли по России. Фото: краевая филармония

Красноярский ансамбль танца Сибири отправляется на гастроли, в планах посетить десять городов России: Барнаул, Новосибирск, Оренбург, Самару, Ульяновск, Саранск, Чебоксары, Йошкар-Олу, Набережные Челны и Уфу. С 15 марта по 8 апреля один из лучших коллективов страны в жанре народно-сценического танца представит зрителям программу «Вместе мы – Россия!»

В пресс-службе краевой филармонии рассказали, что зрители увидят знаменитый лирический хоровод «У колодца», казачий пляс «Красный яр», сибирский степ «Енисейские речники» и другие произведения из золотого фонда коллектива. Главный балетмейстер – народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак.

Помимо сольных концертов будут еще и совместные выступления с другими творческими коллективами принимающей стороны. Например, разделят сцену с Государственным ансамблем песни и танца Республики Татарстан, фольклорно-эстрадным ансамблем «Сявал», Оренбургским государственным академическим русским народным хором, ансамблем казачьей песни и пляски «Разгуляй» и другими.