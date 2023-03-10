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НовостиОбщество10 марта 2023 11:03

В Красноярске с 13 по 15 марта пройдут антитеррористические учения

Паниковать населению не стоит
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске с 13 по 15 марта пройдут антитеррористические учения

В Красноярске с 13 по 15 марта пройдут антитеррористические учения

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на следующей неделе, с 13 по 15 марта, пройдут антитеррористические учения, в которых примут участие различные силовые структуры города и края. В целом будут отрабатывать взаимодействие в случае различных нештатных ситуаций. Проводятся такие мероприятия не в первый раз, были и в прежние годы. Искать подоплеку в них не стоит: силовики просто будут делать свою работу.

По информации Управления ФСБ по Красноярскому краю, в эти дни в краевом центре увеличится число нарядов полиции на улицах. Можно будет увидеть специализированную технику. Где-то перекроют движение или проверят документы у водителей. Повторимся: все – в рамках учений.