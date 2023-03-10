Житель Тувы признался в убийстве 14-летней давности Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Тувы признался в убийстве 14-летней давности. Иного ему не оставалось, ведь собранные сдоказательства были неопровержимыми. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следкома, преступление произошло в июле 2008 года в городе Кызыле. Мужчине на тот момент было всего 22 года. В укромном месте он распивал алкоголь вместе с потерпевшим, до этого незнакомым.

Как и при каких обстоятельствах молодые люди познакомились, сейчас особой роли не играет. Но содержимое бутылки сначала быстро сделало их друзьями, а затем и врагами. Произошла ссора, которая переросла в драку. Один из них выхватил нож и ударил им собутыльника, затем под руку попал камень. В результате потерпевший скончался на месте, а его убийца долгое время скрывался от правосудия.

Но следствие продолжалось. И вот в ходе дополнительного, более тщательного допроса свидетеля были установлены новые обстоятельства о причастности осужденного к совершению убийства. Суд приговорил виновного на шесть лет и девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.