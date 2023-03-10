В Красноярске бывший сотрудник оборонного предприятия получил 4 года колонии за взятку Фото: Мария ЛЕНЦ

В суде Центрального района города Красноярска вынесли приговор бывшему главному инженеру госпредприятия «Главное военно-строительное управление № 9». Вердикт: виновен по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

В пресс-службе УФСБ России по краю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в обязанности осужденного входило контролировать госзакупки и заключение договоров субподряда, которое проводилась в рамках Федеральной целевой программы «Развитие ОПК России на 2011-2020 гг.». Деньги там проходили немалые, поэтому у мужчины возникла мысль, а не прибрать ли себе «немного». Это было, уточним, в 2020 году.

Он связался с заместителем руководителя коммерческой фирмы, с которой планировалось заключить контракты. И потребовал у него 10% от суммы по всем договорам. Но просчитался и попал в поле зрения сотрудников ФСБ. В марте 2020 года его задержали с поличным в момент, когда он получил первый «транш» - 3,5 миллиона рублей.

Согласно решению суда бывшему оборонщику предстоит отбывать 4 года в колонии строгого режима и выплатить штраф в размере 3,5 миллионов рублей.