В Красноярске за избитого поводком щенка мужчине дали 10 месяцев исправительных работ

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Суд признал вину 30-летнего жителя Красноярска, который в лифте избил щенка ротвейлера. Ему назначили 10 месяцев исправительных работ, сообщает прокуратура края.

В полицию заявление о жестоком обращении с животным поступило от жителей дома 2 сентября. Как выяснилось, мужчина зашел в лифт с щенком, после чего начал его избивать – сначала сложенным поводком, а затем рукой.

Когда волонтеры привезли собаку в клинику, у нее обнаружили черепно-мозговую травму. Следующие 5 дней щенок находился на лечении, после чего его передали в приют и нашли нового хозяина.

Свою вину мужчина полностью признал.

В суде ему было предъявлено также обвинение за незаконный сбыт наркотиков, так что окончательный приговор – 9 лет и 2 месяца колонии строгого режима. В законную силу он пока не вступил.