В Красноярском крае охотник-браконьер случайно выстрелил в друга Фото: ИВАНОВА Диана

В Партизанском районе Красноярского края расследуется уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности своему другу. Трагедия произошла на охоте. Точнее – во время браконьерской охоты. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Установлено, что днем 2 марта трое мужчин приехали в лес, чтобы пострелять в сибирскую косулю. Рассредоточились и затаились. Один из мужчин выстрелил в сторону деревьев, он посчитал, что за ветками спряталось животное. Однако ошибся – там находился человек. В результате огнестрельного дробового ранения грудной клетки и живота 67-летний потерпевший потерял много крови. Он скончался по дороги в медицинское учреждение.