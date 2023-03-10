За два месяца в Красноярске за нарушение правил на «зебре» оштрафовали 315 водителей

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

С начала 2023 года в Красноярске 315 водителей привлекли к ответственности за то, что они нарушили правила движения на пешеходных переходах. За прошение два месяца, как сообщает ГИБДД по региону, на дорогах краевой столицы произошло 31 ДТП, из которых лишь в 4 случаях были виноваты пешеходы.

Привлечь к ответственности нарушителей удалось с помощью камер, которые фиксируют случаи, когда водитель не уступает переходу преимущество. Таких в городе установлено 12.

Кроме этого, ежедневно на переходах дежурят экипажи ДПС.