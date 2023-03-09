В Красноярске у попечителя детского дома украли деньги, предназначенные на мебель Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске у попечителя детского дома украли деньги, предназначавшиеся для оплаты мебели. Полиция завела уголовное дело по статье «Присвоение и растрата». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе ведомства.

В дежурную часть обратилась 45-летняя жительница краевого центра. Она написала в своем заявлении, что через знакомых нашла телефон мебельного мастера. Его рекомендовали как «делает хорошо, быстро и недорого». Попечительница заказала мастеру корпусную мебель для детского дома на общую суму 160 тысяч рублей. Заплатила авансом 112 тысяч. Однако когда подошел срок, мебели она не получили, а мастер пропал из поля зрения.

Полицейские нашли 42-летнего мужчину. Он пояснил, что даже не начинал делать мебель. У него начались проблемы в личной жизни, стал глушить их алкоголем, все полученные деньги и спустил на выпивку. Кстати, ранее он уже был судим. На сей раз ему грозит до 5 лет лишения свободы.