В Красноярске от коронавируса скончался 1 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 9 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 119 человек (сутки назад 138). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразился 432 528 человек. При этом за минувшие сутки вылечились 203 пациента (день назад 115), а за все время – 420 044 красноярцев. То есть, число выздоровевших резко увеличилось.

За сутки госпитализированы 17 человек, что на 44 меньше дня предыдущего, тогда в больницу попал 61 пациенто. Также на сутки от COVID-19 умерл 1 человек. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 285 человек.