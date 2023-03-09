В Красноярском крае проверят 536 участков, где добывают рассыпное золото. Фото: минэкологии края

В Красноярском крае в 2023 году проверят 536 участков, где добывают россыпное золото. Об этом сообщает министерство экологии и рационального землепользования. Сейчас идет подготовка к проверочным мероприятиям. Рейды будут проводиться и с помощью наземного транспорта, и вертолетами. В составе комиссий – представители министерства, природоохранной прокуратуры, Главрыбвода и другие. И первыми по списку - прииски на территории Эвенкии. Как только сойдет снег, проверяющие отправятся в путь.

Контролирующие мероприятия проводятся в крае с 2021 года. И количество нарушений снижается. Если в тот год нарушение выявлено у 18 предприятий-недропользователей, то в 2022 году – уже 13. Цель контроля свести число нарушений к минимуму. Среди основных претензий к золотодобытчикам - сброс сточных (дренажных) вод из отстойников в реки. У кого-то нет разрешительных документов. В некоторых местах отходы складируют прямо на почву.