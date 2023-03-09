В Красноярском крае более 2,4 тысячи человек сидят без света из-за сильного ветра

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае 8 марта около 21:00 без света остались несколько тысяч человек – виной всему ветер. Как рассказали в МЧС, из-за непогоды пострадали 5 муниципальных образованиях: Ачинский, Минусинский, Шарыповский, Емельяновский, Боготольский районы. Электроэнергия была отключена в 19 населенных пунктах. Без света остались 4455 домов, с населением 12355 человек, 17 СЗО, 1 котельная.

К 6:00 9 марта большинству людей смогли вернуть электроэнергию. Остаются без света жители в 5 районах: Ирбейский, Емельяновский, Березовский, Рыбинский, Новоселовский. В 14 населенных пунктах 1140 домов, с населением 2405 человек, 3 СЗО и 2 котельных.

Полностью восстановить электроснабжение планируют к 14:00 9 марта. На месте работают 21 человек и 7 единиц техники.