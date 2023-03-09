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НовостиПроисшествия9 марта 2023 2:17

В Красноярском крае повар-сушист решила устранить конкурентку с помощью плохого отзыва

За испорченную репутацию ей назначили 60 часов обязательных работ
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

В Манском районе 33-летняя жительница села Шалинское решила испортить репутации своей конкурентки по приготовлению суши. За клевету ей дали 60 часов обязательных работ, сообщает прокуратура района.

Женщина, как самозанятая, готовила суши для жителей села. Чтобы увеличить поток клиентов, она решила опорочить свою конкурентку. Для этого с телефона знакомого она оставила негативный отзыв. В частности, обвинила повара в том, что после еды дети оказались с отравлением в больнице, а еще в одном блюде был волос.

Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

Негативный комментарий она выложила в группу численностью почти в тысячу человек.

Свою вину женщина признала.