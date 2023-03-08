Жительница Красноярска украла из подъезда развешанные к 8 марта шарики. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске местная жительница попыталась унести из подъезда к себе домой все развешанные в подъезде шарики. Видео опубликовал паблик «ЧП Красноярск».

Странный праздничный курьез произошел в Тихих зорях. На кадрах видно, как молодая брюнетка зашла в подъезд, который был украшен воздушными шариками в честь 8 марта. Она окинула взглядом праздничное убранство, и, восхитившись такой красотой, решила перенести ее к себе в квартиру.

Красноярка с жадностью начала срывать шарики со стен и почтовых ящиков. Шариков было так много, что они просто не помещались в руках, что, однако, похитительницу женского дня не останавливало.

Забрать все шарики ей не удалось, но с все же немалой добычей девушка дождалась лифта, после чего уехала к себе домой. Впрочем, жильцы дома не обиделись, а даже пожалели сибирячку, предположив, что ее просто обделили вниманием в такой день... Поэтому повесили фотографию красноярки - с лаконичным поздравительным текстом.