В Лесосибирске бывший опекун украла у ребенка-инвалида 350 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске бывший опекун украла у мальчика-инвалида 350 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В сентябре 2021 года 50-летняя женщина утратила опекунские полномочия по отношению к 16-летнему подростку-инвалиду. Мальчика забрали в интернат на полное гособеспечение. Однако ранее женщина открыла банковский счет, куда приходила пенсия юноши по инвалидности.

Денег парень не видел, в отличие от экс-опекуна. Она сняла со счета 350 тысяч рублей, которые потратила на себя. В отношении жительницы Лесосибирска завели уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».