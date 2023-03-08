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НовостиОбщество8 марта 2023 9:19

В Лесосибирске бывший опекун украла у ребенка-инвалида 350 тысяч рублей

Заведено уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Лесосибирске бывший опекун украла у ребенка-инвалида 350 тысяч рублей

В Лесосибирске бывший опекун украла у ребенка-инвалида 350 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Лесосибирске бывший опекун украла у мальчика-инвалида 350 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В сентябре 2021 года 50-летняя женщина утратила опекунские полномочия по отношению к 16-летнему подростку-инвалиду. Мальчика забрали в интернат на полное гособеспечение. Однако ранее женщина открыла банковский счет, куда приходила пенсия юноши по инвалидности.

Денег парень не видел, в отличие от экс-опекуна. Она сняла со счета 350 тысяч рублей, которые потратила на себя. В отношении жительницы Лесосибирска завели уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».