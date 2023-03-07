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НовостиПроисшествия7 марта 2023 12:43

В Красноярске за взятку задержали главу Ленинского района

Он работал главой района с 2018 года
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: администрация Ленинского района

Фото: администрация Ленинского района

В Красноярске за взятку задержали главу Ленинского района. Об этом сообщил депутат Илья Зайцев: по его словам, чиновник хотел взять деньги за то, чтобы закрыть глаза на незаконный павильон.

Должность главы района сейчас занимает Андрей Бардаев. Он пришел на пост в 2018 году и по некоторой информации, намеревался покинуть ленинскую администрацию после избрания нового мэра Красноярска.

Отметим, что Бардаев в 2010-2011 годах работал замглавы администрации Свердловского района. Также он успел поработать в департаменте общественной безопасности Красноярска. Чиновник имеет ряд наград и медалей за службу Родине и именной кортик Главкома ВМФ со времен, когда служил на российских атомных подводных лодках.