Фото: администрация Ленинского района

В Красноярске за взятку задержали главу Ленинского района. Об этом сообщил депутат Илья Зайцев: по его словам, чиновник хотел взять деньги за то, чтобы закрыть глаза на незаконный павильон.

Должность главы района сейчас занимает Андрей Бардаев. Он пришел на пост в 2018 году и по некоторой информации, намеревался покинуть ленинскую администрацию после избрания нового мэра Красноярска.

Отметим, что Бардаев в 2010-2011 годах работал замглавы администрации Свердловского района. Также он успел поработать в департаменте общественной безопасности Красноярска. Чиновник имеет ряд наград и медалей за службу Родине и именной кортик Главкома ВМФ со времен, когда служил на российских атомных подводных лодках.