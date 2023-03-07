В Красноярском крае начальник отдела полиции вместе с приятелями незаконно забил косулю

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В Боготольском районе начальник красноярского отдела полиции №10 вместе с двумя приятелями незаконно забил косулю. Как сообщили в МВД, полицейского сейчас отстранили от работы, в отношении правоохранителя проводится проверка. Заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Все произошло в районе поселка Орга. В дежурную часть полиции сообщили, что трое мужчин незаконно охотятся и уже убили одну косулю. Прибывшие на место полицейские обнаружили снегоход, разделанную тушу косули, 4 единицы оружия и патроны. Все это изъяли.

Оказалось, что среди охотников был полицейский – 40-летний руководитель отдела полиции №10 в Красноярске.

Главным управлением МВД России по Красноярскому краю в отношении правоохранителя назначено проведение служебной проверки. Мужчину отстранили от исполнения служебных обязанностей. Сейчас руководство рассматривает вопрос о увольнении полицейского. Если вина будет подтверждена, то полицейский понесет наказание в соответствии с законом.