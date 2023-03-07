В Красноярске двое парней открутили с теплотрассы металлические листы на 400 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске завели уголовное дело на парней 1998 и 1993 годов рождения, которые решили сдать на металл оцинкованные листы с теплотрассы. Об этом сообщает ГУ МВД России по краю.

Мужчины в конце февраля взяли отвертки и отправились в Кировский район. Они успели открутить около 70 изоляционных листов, когда их заметил случайный прохожий. Очевидец обратился в полицию.

Мужчин задержали, когда они грузили похищенные листы в кузов грузовика – всего металла вышло на сумму порядка 400 тысяч рублей.

В преступлении они признались, расследование продолжается.