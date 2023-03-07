Губернатор Красноярского края Александр Усс вручил награды выдающимся женщинам региона

Фото: Александр Черных

Традиционно накануне 8 марта в Красноярском крае чествуют выдающихся женщин. В этом году губернатор региона Александр Усс вручил награды 53 представительницам прекрасного пола. Как рассказали в правительстве, список награжденных самый обширный: среди них - ветераны труда, сотрудницы самых разных сфер, руководители СМИ, представительницы крупных предприятий, общественные и политические деятели, многодетные матери.

Были вручены государственные награды, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные звания заслуженных работников страны в различных отраслях, почетные грамоты и благодарности Президента России, знаки отличия «За трудовые заслуги», почетный знак «Материнская слава», юбилейные почетные знаки «200 лет образования Енисейской губернии», почётные грамоты и благодарности Губернатора.

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