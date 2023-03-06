Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 марта 2023 9:53

В Красноярске 7 марта ожидается порывистый ветер

Публикуем прогноз погоды в Красноярске на 7 марта 2023 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске 7 марта ожидается порывистый ветер

В Красноярске 7 марта ожидается порывистый ветер

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 7 марта ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Так, в центральных районах Красноярского края, в том числе в региональном центре, ожидается западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. На дорогах возможна метель и гололедица.

В целом во вторник 7 марта синоптики обещают переменную облачность, а также небольшой мокрый снег. Дневная температура составит около +4 градусов, ночью похолодает до -6 градусов.