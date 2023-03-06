В Красноярске 7 марта ожидается порывистый ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 7 марта ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Так, в центральных районах Красноярского края, в том числе в региональном центре, ожидается западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду. На дорогах возможна метель и гололедица.

В целом во вторник 7 марта синоптики обещают переменную облачность, а также небольшой мокрый снег. Дневная температура составит около +4 градусов, ночью похолодает до -6 градусов.