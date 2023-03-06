В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае обустроят 700 метров экотроп. Фото: министерство экологии и рационального природопользования края

На Ергаках в Красноярском крае собираются обустроить около 700 метров экотроп. Об этом сообщает минэкологии края.

На места уже привезли стройматериалы. Их можно доставить только в снежный период – на снегоходах. Когда снег сойдет, начнется строительство экотропы у озеро Светлое – 500 метров длиной. Еще одну тропу около 200 метров уложат на тропе озеро Радужное – Висячий камень – перевал Художников.

Кроме того, сейчас строительные материалы завозят и в отдаленные районы природного парка. Инспекторы осматривают главные турмаршруты, а затем определяют, какие из них нуждаются в обновлении.