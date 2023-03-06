В Железногорске спустя 20 лет раскрыли дело об изнасиловании 15-летней девушки

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В Железногорске предъявили обвинение мужчине, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девушки в 2002 году. Преступление удалось раскрыть после того, как биологический образец преступника был получен при расследовании другого уголовного дела, сообщает следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как сообщают следователи, 12 июня 2002 года выпивший 15-летний подросток ночью был в Парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова. Там он воспользовался беспомощным состоянием 15-летней девушки, которая также находилась в нетрезвом состоянии, и изнасиловал ее.

Только в 2022 году дело удалось раскрыть. Оказалось, что 35-летний мужчина за это время уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности.

Житель Железногорска свою вину полностью признал, дело направлено в суд.