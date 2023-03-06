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НовостиОбщество6 марта 2023 5:57

Осужденная из Красноярска заняла третье место на всероссийском конкурсе красоты

Мероприятие прошло среди 68 исправительных колоний
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: vk.com/krasgufsin

Фото: vk.com/krasgufsin

Во всероссийском конкурсе «А ну-ка, девушки!», который прошел среди отбывающих наказание в местах лишения свободы из 68 регионов, лауреатом третьей степени стала осужденная из красноярской ИК-22. Девушке вручили цветы, торт и подарочный сертификат на предоставление сотовой связи, сообщает ГУСФИН России по региону.

Анастасия Денискина прошла отборочный тур и успешно выступила в последующих испытаниях. Это «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Страна», где участницам надо было рассказать о Родине в национальных костюмах, «Модный показ» с собственноручно сшитым нарядом и кулинарный конкурс «Хозяюшка».

Церемония награждения прошла онлайн.