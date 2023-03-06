Жительница Красноярска пожаловалась на курьера Delivery Club, который ударил ее по голове Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске девушка обратилась в полицию с заявлением, что на улице неизвестный ударил ее по голове телефоном. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск информацию подтвердили и добавили: действительно, заявление было. Потерпевшей выдали направление на судебно-медицинское освидетельствование. И уже по результатам будет принято решение, что делать с этим происшествием, заводить ли уголовное дело или составить административный протокол.

Подробностями истории девушка подделась в социальных сетях. По ее словам, все произошло в 4 марта около 18 часов на улице 78 Добровольческой бригады. Она гуляла с подругой, когда почувствовала сильный удар и от неожиданности даже присела. Подруга пояснила, что видела, как проходивший мимо молодой человек в фирменной одежде и с корзиной курьера ударил потерпевшую по голове телефоном и пошел дальше. Когда его окликнули, даже зарычал.