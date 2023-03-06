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НовостиОбщество6 марта 2023 3:30

Жительница Красноярска пожаловалась на курьера Delivery Club, который ударил ее по голове

Полиция направила девушку на судмедэкспертизу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жительница Красноярска пожаловалась на курьера Delivery Club, который ударил ее по голове

Жительница Красноярска пожаловалась на курьера Delivery Club, который ударил ее по голове

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске девушка обратилась в полицию с заявлением, что на улице неизвестный ударил ее по голове телефоном. В пресс-службе ведомства «Комсомольской правде»-Красноярск информацию подтвердили и добавили: действительно, заявление было. Потерпевшей выдали направление на судебно-медицинское освидетельствование. И уже по результатам будет принято решение, что делать с этим происшествием, заводить ли уголовное дело или составить административный протокол.

Подробностями истории девушка подделась в социальных сетях. По ее словам, все произошло в 4 марта около 18 часов на улице 78 Добровольческой бригады. Она гуляла с подругой, когда почувствовала сильный удар и от неожиданности даже присела. Подруга пояснила, что видела, как проходивший мимо молодой человек в фирменной одежде и с корзиной курьера ударил потерпевшую по голове телефоном и пошел дальше. Когда его окликнули, даже зарычал.