В Красноярском крае ожидается рост клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ожидается рост, по отношению к предыдущему году, клещей в лесах. В связи с этим – и количество пострадавших. О таком прогнозе специалистов в своем телеграм-канале рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Он уточнил, что речь идет об Ачинском, Минусинском и Иланском районах, городе Лесосибирске и окрестностях Красноярска, в том числе на территории национального парка «Красноярские Столбы».

Он напомнил, что самая эффективная защита от клещевого вирусного энцефалита – вакцинация. Для тех, кто привился осенью, сейчас самое подходящее время для второй прививки. Если не сделали этого раньше, то поможет экстренный курс вакцинации. После него через пару-тройку недель можно смело отправляться в лес на прогулку. Однако меры безопасности (правильная одежда, репелленты и регулярное осматривание) никто не отменял.

Добавим, что красноярцы уже сообщили о том, что видели проснувшегося клеща. Это связано с ранней весной и потеплением.