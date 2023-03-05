В Октябрьском районе Красноярска устранили коммунальную аварию

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе Красноярска закончили устранять коммунальную аварию на Киренского,21. Как сообщили в СГК, холодная вода начала возвращаться в жилые дома и другие здания.

Напомним, что 5 марта в Октябрьском районе Красноярска более 50 домов остались без холодного водоснабжения. Из-за того, что над повреждённым водоводом проходит ещё три трубы ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, были сложности определить точное место повреждения. Для сохранения герметичности труб, слесари вручную лопатами убирали снег.