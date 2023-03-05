В Октябрьском районе Красноярска более 50 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Фото: СГК

В Октябрьском районе Красноярска более 50 домов остались без холодного водоснабжения. Как рассказали в СГК, коммунальная авария произошла на водоводе по Киренского, 21.

Сейчас специалисты активно занимаются устранением порыва. Из-за того, что над повреждённым водоводом проходит ещё три трубы ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, были сложности определить точное место повреждения. Для сохранения герметичности труб, слесари вручную лопатами убирают снег.

Список домов, оставшихся без холодной воды Фото: 005

Питьевую воду для домов, оставшихся без водоснабжения, подвозят тремя автоцистернами по графику. Чтобы узнать, где нахгодится водовозка и во сколько она будет – необходимо позвонить по телефону: 211-39-63.

Предварительно, работы по устранению порыва будут завершены к 18:00 5 марта.