Фото: Красноярская епархия

В Красноярск доставили частицу Ризы Пресвятой Богородицы. Ковчег со святыней прибыл 4 марта, накануне первой Седмицы Великого поста, Торжества Православия. Святыня прибыла в Покровский кафедральный собор.

Встречали частицу Ризы Богородицы митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. В Красноярск святыню привезла игумения монастыря святой Марии Магдалины села Никольское Марфа (Лоджанская).

После того, как святыню доставили в собор, священнослужители исполнили величание божией Матери, а затем правящий архиерей, священники и прихожане приложились к святыне.

СПРАВКА:

Частица Ризы принесена в Красноярскую епархию из женского монастыря святой Марии Магдалины Должанского района Ливенской епархии. Она была передана монастырю на молитвенную память в 2014 году монахами ордена cалетинцев — католической монашеской конгрегации.

Сама Риза Пресвятой Богородицы хранится в кафедральном соборе французского города Шартра во Франции и является его основной реликвией. Согласно преданию, в момент рождения Иисуса Христа Богоматерь была облачена именно в нее.