В Красноярске проснулись первые клещи

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В Красноярске заметили первых активных клещей. Как пишет NotaBene, кровососущее заметили в Солнечном. Жители полагают, что он «оттаял» раньше времени из-за сильного потепления до плюсовой температуры.

Отметим, что в прошлом году клещи активизировались в городе лишь к концу марта, а первый укус был зарегистрирован в апреле.

Добавим, что в прошлом году, по данным «АльфаСтрахование», наибольшее число обращений среди российских регионов поступило именно из Красноярского края. Это объясняется обилием в Сибири лесов и благоприятным для клещей климатом.