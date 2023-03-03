В красноярской краевой больнице открыли новый травмпункт

Фото: Минздрав Красноярского края

В Красноярске открыли новый травмпункт на базе краевой больницы. Он будет принимать жителей Советского района наряду с травматологией на Джамбульской. В новом травмпункте будут вести только первичный прием, вторичный будет проходить на Джамбульской.

– Открытие дополнительного подразделения на базе ККБ увеличит доступность для населения района неотложной травматологической помощи и позволит распределить потоки теперь уже между двумя медпунктами, – пояснили в Минздраве.

Также с понедельника откроется еще один травмпункт – на улице Дмитрия Мартынова, на базе новой поликлиники. Это отделение будет работать круглосуточно, однако принимать только взрослых пациентов.