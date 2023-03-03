В Красноярске коронавирусом заболели еще 118 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за сутки на 3 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 118 человек (сутки назад 121). Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

В общей сложности коронавирусом заразились 431 805 человек. При этом за минувшие сутки вылечился 101 пациент (в то время как день назад было 73 человека), а за все время – 419 277 красноярцев. То есть, число выздоровевших увеличилось.

За сутки госпитализировано 45 человека, что на 21 больше дня предыдущего, тогда в больницу попало 25 пациента. Также на сутки от COVID-19 никто не умер от ковида. В общей же сложности жертвами вируса в крае стал 11 277 человек.