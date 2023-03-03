В Красноярск за февраль выдано 12 разрешений на строительство высоток Фото: Мария ЛЕНЦ

В феврале в Красноярске было выдано 12 разрешений на строительство многоэтажных домов. Об этом сообщает Сибдом.

Так, компании «Уютный дом 2014» администрация выдала разрешение на строительство четырех домов на Аэровокзальной – все по 19 этажей. Еще три разрешения получил застройщик «Уютный дом 2009» - на строительство многоэтажек на 3-й Краснодарской. Компания «Дом» получила разрешительные документы на строительство 20-этажной свечки в жилмассиве «Нанжуль-Солнечный».

«Сибагропромстрой» построит два дома этажность 25-26 этажей на Октябрьской. «Панораме» же разрешили возвести два дома в 20 этажей на улице Лесников. Примечательно, что в январе 2023 года не было выдано ни одного разрешения на строительство.