В центре Красноярска 70-летний водитель насмерть сбил женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

3 марта в Красноярске 70-летний водитель сбил насмерть 60-летнюю женщину. Сейчас на месте аварии работают дорожные полицейские.

Трагедия произошла утром. Женщина переходила дорогу в неположенном месте на проспекте Мира – расстояние от пешеходного перехода составляло около 100 метров. В этот момент со стороны улицы Каратанова на «Тойоте» ехал мужчина.

Водитель не успел среагировать и сбил женщину-пешехода. Она погибла на месте. На месте работают госавтоинспекторы. Обстоятельства аварии устанавливаются.