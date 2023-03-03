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НовостиОбщество3 марта 2023 2:01

Красноярская компания «Сибиряк» судится за право застройки Николаевки

Ранее отстранил от этого УФАС
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярская компания «Сибиряк» судится за право застройки Николаевки

Красноярская компания «Сибиряк» судится за право застройки Николаевки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «Сибиряк» решила судиться за право комплексной застройки Николаевки. Территория очень привлекательная для бизнеса с той позиции, что находится почти в центре города и спрос на квартиры в ней будет огромный. Конкретно речь идет об участке между улицами Копылова, Пушкина, Бограда, Карла Либкнехта и Ленина.

Администрация города объявляла аукцион и «Сибиряк» подал на него свой пакет документов. Но конкурсная комиссия отказала застройщику в участии в торгах. Последовала жалоба в Управление федеральной антимонопольной службы на администрацию города. Антимонопольщики жалобу посчитали необоснованной и отклонили, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе арбитражного суда.

Тогда «Сибиряк» подал заявление в суд и оно было принято к рассмотрению. Предварительное судебное заседание назначено на 26 апреля 2023 года.