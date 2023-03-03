Красноярская компания «Сибиряк» судится за право застройки Николаевки Фото: Мария ЛЕНЦ

Компания «Сибиряк» решила судиться за право комплексной застройки Николаевки. Территория очень привлекательная для бизнеса с той позиции, что находится почти в центре города и спрос на квартиры в ней будет огромный. Конкретно речь идет об участке между улицами Копылова, Пушкина, Бограда, Карла Либкнехта и Ленина.

Администрация города объявляла аукцион и «Сибиряк» подал на него свой пакет документов. Но конкурсная комиссия отказала застройщику в участии в торгах. Последовала жалоба в Управление федеральной антимонопольной службы на администрацию города. Антимонопольщики жалобу посчитали необоснованной и отклонили, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе арбитражного суда.

Тогда «Сибиряк» подал заявление в суд и оно было принято к рассмотрению. Предварительное судебное заседание назначено на 26 апреля 2023 года.