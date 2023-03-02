В Красноярске отключили 31 дорожную камеру

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перестала работать 31 дорожная камера. Об этом стало известно только сейчас, но на деле они не функционируют уже пару месяцев. Все из-за того, что в конце года между «КрУДор» и подрядчиком закончился контракт на аренду оборудования.

Отключение камер пришлось на Копыловский, Николаевский и Октябрьский мосты. Также отключилась часть устройств в центре города: на перекрестках Маркса – Вейнбаума, Маркса – Декабристов, Ленина – Робеспьера.

Точные адреса отключенных камер в «КрУДор» раскрывать не стали. В ведомстве посоветовали продолжать соблюдать правила, несмотря на отсутствие слежения на некоторых участках.