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НовостиОбщество2 марта 2023 13:15

В Красноярске отключили 31 дорожную камеру

У подрядчика и властей закончился контракт
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перестала работать 31 дорожная камера. Об этом стало известно только сейчас, но на деле они не функционируют уже пару месяцев. Все из-за того, что в конце года между «КрУДор» и подрядчиком закончился контракт на аренду оборудования.

Отключение камер пришлось на Копыловский, Николаевский и Октябрьский мосты. Также отключилась часть устройств в центре города: на перекрестках Маркса – Вейнбаума, Маркса – Декабристов, Ленина – Робеспьера.

Точные адреса отключенных камер в «КрУДор» раскрывать не стали. В ведомстве посоветовали продолжать соблюдать правила, несмотря на отсутствие слежения на некоторых участках.