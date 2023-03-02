Двое минусинцев погибли в ходе СВО на Украине

Фото: Администрация Минусинска

Стало известно о гибели двоих минусинцев в ходе специальной военной операции на Украине. Информацию о смерти Юрия Прокопьева и Петра Циммермана подтвердили в администрации города.

Юрию Прокопьеву было 22 года. Он родился и вырос в Чувашии, затем с семьей переехал в Минусинск. После окончания школы поступил в сельскохозяйственный колледж. Срочную службу прошел в 2018-19 годах – был пулеметчиком в частях спецназначения. После возвращения на гражданку работал водителем в ООО «Теплый дом». Юрия мобилизовали 28 сентября 2022 года, он служил в должности разведчика-радиотелефониста. Погиб в ходе выполнения боевого задания 14 февраля.

Петр Циммерман уроженец Минусинского района, после окончания школы обучался в сельскохозяйственном колледже. Срочную службу проходил в танковых войсках в Нижнем Новгороде, был старшим механиком-водителем. После возвращения домой работал в крестьянско-фермерском хозяйстве.

1 августа отправился на фронт по контракту, служил снайпером мотострелкового отделения. Погиб на территории Донецкой Народной Республики 17 февраля.