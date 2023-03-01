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НовостиПроисшествия1 марта 2023 14:05

В Абакане спасли подростка, который засунул палец в металлическую пластину

Мальчик рисковал лишиться пальца, так что спасателям пришлось спешить
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: МЧС

Фото и видео: МЧС

В Абакане сотрудники МЧС спасли мальчика, который засунул палец в металлическую пластину с отверстиями. Обратно вытащить его он не смог, народные способы с мылом, маслом и ниткой также оказались бессильны. Тем временем палец у ребенка начинал уже серьезно опухать.

Врачи в травмпункте также оказались бессильны, поэтому родителям пришлось обращаться к спасателям. Те поначалу собирались пилить пластину ножовкой по металлу, но способ был слишком долгим, а мальчик рисковал вскорости лишиться пальца.

В итоге спасателям пришлось прибегнуть к электроинструменту. Болгаркой удалось быстро и филигранно распилить пластину. Мальчик не пострадал, а опасную игрушку ему оставили на память.