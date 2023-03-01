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НовостиПроисшествия1 марта 2023 6:19

В Красноярске мужчине дали 2 года условно за стрельбу в магазине

Инцидент произошел в феврале прошлого года
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео от ГУ МВД по Красноярскому краю

Фото: скриншот видео от ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске доказали вину мужчины, который стрелял из пневматической винтовки в продавца. Инцидент произошел в прошлом феврале в Ленинском районе, сообщает ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что мужчина зашел в одну из торговых точек и выстрелил в сторону продавца. От его действий никто не пострадал, однако заявление в полицию было написано.

34-летнего жителя Красноярска отыскали быстро. Он рассказал, что хотел самоутвердиться, так как ранее он поругался с продавцом из этого магазина.

Его признали виновным по статье «Хулиганство» и дали 2 года условно.