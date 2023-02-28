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НовостиОбщество28 февраля 2023 16:30

На реконструкцию Красноярского цирка выделят еще 200 миллионов рублей

Этот пакет финансирования должен стать финальным
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: телеграм-канал Аркадия Зинова

Фото: телеграм-канал Аркадия Зинова

Красноярску выделят еще 200 миллионов рублей на завершение реконструкции здания цирка на правобережье. Сегодня в Москве прошла встреча зампредседателя правительства края Алексея Подкорытова и замминистра культуры РФ Владимира Осинцева. Стороны по итогу встречи договорились о новом транше финансирования для завершения работ.

Напомним, цирк закрыли на реконструкцию еще в 2019 году, после чего началось финансирование проекта. В октябре 2022 из федерального бюджета выделили более 146 миллионов рублей, тогда же стало известно, что на завершение работ требуется еще 200 миллионов.

Отметим, что сейчас готово остекление контура здания. Транш в 200 миллионов уйдет на постройку металлического каркаса зрительных рядов, вип-лож, балкона оператора, а также завершения работ по устройству фасадов.