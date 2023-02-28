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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 8:00

В Красноярском крае за управление машиной-двойником отстранили женщину без прав

Водитель сказала, что ничего не знала о подложных номерах
Татьяна ИЛЬИНА

Фото: ИВАНОВА Диана

В Енисейском районе полицейские остановили для проверки документов автомобиль. Оказалось, что у 34-летней женщины-водителя не было прав, а свидетельство о регистрации вызывало подозрения.

Как сообщает ГУ МВД по региону, идентификационный номер шасси не совпал с базой данных ГИБДД, а номера вообще оказались зарегистрированы на машину, которая ездит по Владивостоку.

Водитель на это сказала, что о подложных номерах ничего не знает, автомобиль купила недавно и зарегистрировать его еще не успела.

За вождение без прав и управление не зарегистрированной в установленном порядке машиной на женщину составили протокол. Ей придется оплатить больше 15 тысяч рублей штрафов. Автомобиль забрали и поместили на спецстоянку.