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НовостиОбщество28 февраля 2023 5:14

В конце апреля планируют открыть чартерные рейсы из Красноярска в Турцию

Все пока на стадии согласования
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В конце апреля планируют открыть чартерные рейсы из Красноярска в Турцию

В конце апреля планируют открыть чартерные рейсы из Красноярска в Турцию

Фото: Мария ЛЕНЦ

Хорошие новости для тех красноярцев и жителей края, кто планирует свое путешествие в Турцию в нынешнем сезоне. Появилась информация, что в конце апреля открывается чартерный рейс из аэропорта «Красноярск». В пресс-службе аэропорта эту информацию подтвердили, но с пометкой: предварительно первый рейс состоится 26 апреля, но все еще на стадии согласования.

Организовывающий международный трансфер туроператор в своих соцсетях он анонсирует список городов, откуда будут возить туристов. Это Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Нижнекамск, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Сургут, Уфа, Челябинск.