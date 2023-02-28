В конце апреля планируют открыть чартерные рейсы из Красноярска в Турцию Фото: Мария ЛЕНЦ

Хорошие новости для тех красноярцев и жителей края, кто планирует свое путешествие в Турцию в нынешнем сезоне. Появилась информация, что в конце апреля открывается чартерный рейс из аэропорта «Красноярск». В пресс-службе аэропорта эту информацию подтвердили, но с пометкой: предварительно первый рейс состоится 26 апреля, но все еще на стадии согласования.

Организовывающий международный трансфер туроператор в своих соцсетях он анонсирует список городов, откуда будут возить туристов. Это Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Нижнекамск, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Сургут, Уфа, Челябинск.