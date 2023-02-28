В Сосновоборске посетитель пришел в кафе с ружьем и патронами. Фото: МВД

В Сосновоборске посетитель пришел в кафе с обрезом ружья и патронами. Собирался, что называется, культурно отдохнуть по полной, а попал под уголовное дело. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Дело было в минувшие выходные. 39-летний гражданин расположился за столиком, пил-закусывал, веселился. Но что-то пошло не так, завязалась ссора с другим посетителем. Увидев это, охранник попросил задиристого гостя покинуть вечеринку. Провожая его на улицу, бдительный фейсконтроль увидел, что из рюкзака выглядывает предмет, похожий на рукоятку ружья. Тут же вызвали полицию. Гражданина задержали и попросили показать содержимое рюкзака. Действительно, внутри находились обрез и боеприпасы к нему. Причем обрез был изготовлен кустарным способом из гладкоствольного охотничьего ружья.

Задержанный понял, что у него крупные неприятности, попытался солгать, что нашел все это в парке, что собирался честно прийти и сдать в полицию, вот прямо на следующий день. Ему не поверили, завели уголовное дело и теперь устанавливают, где он на самом деле приобрел оружие.