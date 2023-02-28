В Красноярске вновь рассылают фейки про холерную палочку

В Красноярске вновь рассылают фейки про холерную палочку. Через соцсети, мессенджеры вбрасывают несвежую информацию о том, что на город надвигается опасность. И не только на город – на всю страну. Цитируем: «Сегодня в БСПМ собирала гл. врач и объявила предупреждение…» и далее речь о якобы биологической диверсии, о появлении холерной палочки в воде. Даже о том, что пришли предупредительные документы в больницу. И ссылка на якобы официальные источники с призывом предупредить всех своих знакомых и родственников.

К сожалению, многие доверчивые люди этому верят и пугаются, задают вопросы: так ли это? Можем сказать так: никаких распоряжение по линии Роспотребнадзора не поступало. Плюс главный врач в Красноярской БСМП – не «она», а мужчина, Гребенников Сергей Васильевич. Кому нужно дестабилизировать ситуацию подобными "страшилками", остается только догадываться.