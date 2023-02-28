В Красноярском крае мужчина купил самсу с тараканом

Телеграм-канал "Взгляд Инфо"

Житель Артемовска в Красноярском крае купил самсу с весьма неприятной «посыпкой» - прямо на поверхности мучного изделия мужчина обнаружил таракана. Своей покупкой он поделился в телеграм-канале, где на нее обратили внимание специалисты Роспотребнадзора.

Сам мужчина рассказал, что таракана при покупке даже не заметил – тот затерялся среди семечек. А вот когда достал, собираясь перекусить на работе, случайно увидел и даже не стал открывать упаковку.

В Роспотребнадзоре выяснили, что приготовили неаппетитную самсу в хлебопекарне села Тесь. Предпринимателю объявили предостережение о том, что недопустимо нарушать требования к безопасности продукции.