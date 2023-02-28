В Красноярске возле автовокзала обнаружили подозрительную сумку. Фото: Андрей Скворцов

В Красноярске сегодня утром, 28 февраля, на пересечении улиц Взлетной и Аэровокзальной (напротив долгостроящегося торгово-офисного центра) обнаружили подозрительную сумку. Большая, клетчатая, в народе называемая «китайской», старая и грязная. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск сообщил читатель, который оказался в нужном месте в нужный час и стал свидетелем происходящего.

Судя по фотографиям с места, там работают сотрудники экстренной службы – полиция, пожарные. Место не оцеплено, мимо походят пешеходы, из чего можно сделать вывод, что подозрительный предмет уже проверили и ничего опасного среди содержимого не нашли. Однако бдительность никогда не помешает.