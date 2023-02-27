В Красноярске храм на Стрелке закончат строить в декабре 2024 года

Проект будущего храма фото: соцсети церкви

В Красноярске строительство храма на Стрелке планируют завершить в декабре 2024 года. Об этом сообщили в социальных сетях будущей церкви. На заборе возле стройки повесили табличку-паспорт, где содержится вся необходимая информация – заказчик, подрядчик и пр.

Напомним, что строительство храма Иоакима и Анны началось 3 февраля. Он будет деревянным, из клееного бруса. На территорию уже завезли все материалы для забора, начали бурить лунки и приступили к установке столбов.

Покровители будущего храма – Иоаким и Анна – выбраны не случайно, ведь им молятся о семейной жизни и детях, а на Стрелке как раз часто гуляют родители и молодые пары.

Под строительство определили место через дорогу от Краевой филармонии, недалеко от парохода Святителя Николая.

С места будущей стройплощадки осенью пересадили все деревья. Строить храм будут на внебюджетные средства. По окончании храм впишется в общественное пространство. Вокруг установят лавочки, высадят деревья, проложат аллеи.