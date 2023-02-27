Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае смонтируют более 10 км нового освещения на трассах в 2023 году. Как рассказали в управлении автомобильных дорог, работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Освещение установят на дороге Красноярск-Кузнецово-Зыково, на 2-километровом участке в селе Зыково. 3 километра осветят на участке трассы с 0,6 по 3,5 км Красноярск – Элита. Отметим, что полностью трасса будет освещена к 2025 году

Установку фонарей завершат на дороге А-382 от Дудинки к аэропорту. Там уже остановлены опоры, осталось смонтировать светильники и подключить их к электричеству.