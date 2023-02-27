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НовостиОбщество27 февраля 2023 6:31

В Красноярском крае смонтируют более 10 км нового освещения на трассах в 2023 году

Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае смонтируют более 10 км нового освещения на трассах в 2023 году. Как рассказали в управлении автомобильных дорог, работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Освещение установят на дороге Красноярск-Кузнецово-Зыково, на 2-километровом участке в селе Зыково. 3 километра осветят на участке трассы с 0,6 по 3,5 км Красноярск – Элита. Отметим, что полностью трасса будет освещена к 2025 году

Установку фонарей завершат на дороге А-382 от Дудинки к аэропорту. Там уже остановлены опоры, осталось смонтировать светильники и подключить их к электричеству.